Araç sahiplerine müjdeli haber! Benzin ve motorine indirim geldi, cepler rahatladı! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan değişime bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında artış ve azalışlar meydana gelmeye devam ediyor.

Son olarak ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faizleri yükseltme ihtimali nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş meydana geldi. Brent petrolün 93 dolara kadar düşmesi sonrası benzin ve motorinin litre fiyatında indirime gidildi.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATINDA İNDİRİM

Buna göre benzinin litre fiyatına 1 lira 47 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 38 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzinin litre fiyatı indirimin ardından İstanbul'da 18,67 TL, İzmir ve Ankara'da 18,8 TL'ye düştü.

MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 24,52 TL'ye İzmir'de 18.8 TL'ye Ankara'da ise 24,63 TL'ye indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.