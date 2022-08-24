Araç sahiplerine peş peşe kötü haber! Dün benzine zam yapılmıştı, bugün de motorine!

Brent petrol yüzde 4 civarında değer kaybetmesinin ardından yeniden yükselişe geçerek 100 doların üzerine tırmandı. Dolar kuru ve brent petroldeki yükseliş benzin ve motorin zamlarını da beraberinde getirdi. Dün yapılan benzin zammının ardından bugün de motorine zam geleceği öğrenildi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu çarşamba gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.

Son zamlarla halihazırda 25 liranın üzerine çıkan motorinin litre fiyatı yeni artışla beraber İstanbul’da 25,98 lira, Ankara’da 26,07 lira ve İzmir’de ise 26,08 liraya yükselecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA)

İSTANBUL

Benzin: 21,14

Motorin: 25,03

ANKARA

Benzin: 21,25

Motorin: 25,12

İZMİR

Benzin: 21,25

Motorin: 25,13