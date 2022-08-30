Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle sürekli olarak zamlanan benzin için araç sahiplerini sevindiren bir haber geldi.

Rukiye Karapunar
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Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!

Brent petrol ve dolardaki dalgalanmalar ekonomik olarak tüm fiyatlara yansımaya devam ediyor. Araç sahiplerine yaşanan dalgalanmalar ile gelen zamlar cepleri bir hayli zorlarken bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzine indirim yapıldığı haberi geldi. İşte yapılan indirimler sonrası benzin fiyatları...

Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!

BU GECE İTİBARİ İLE GEÇERLİ OLDU

Yaşanan dalgalanmadan sonra araç sahiplerinin sevineceği haber sonrası benzine 1,4 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimlerden sonra İstanbul'da benzinin lite fiyatı 20,13 kuruş olacakken Ankara'da ise 20,27 kuruş olacak.

Araç sahiplerine sevindiren haber! Benzine indirim geldi!

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