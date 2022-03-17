Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda artış göstermesinin yanı sıra döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına geçtiğimiz hafta üst üste zam gelmişti. Ancak brent petrol fiyatlarındaki yükselişin yerini düşüşe bırakması sonrası benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi.

3 GÜN ÜST ÜSTE AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

Böylece yapılan indirimle akaryakıt fiyatlarına üçüncü kez indirim gelmiş oldu.

Motorine yapılan indirimler sırasıyla şöyle:2 lira 38 kuruş, 1 lira 76 kuruş, 1 lira 1 kuruş.

Benzine yapılan indirimle şöyle: 1 lira 76 kuruş, 62 kuruş.

PETROL DÜŞERSE İNDİRİMLER SÜRECEK

Öte yandan zam geldiği zaman kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimler konusunda duyuru yapmadı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte indirimlerin sürmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!