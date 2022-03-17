Burak Yılmaz yıllanmış şarap gibi! Milli futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti!Günlük burç yorumları 17 Mart 2022 Perşembe | Boğa kendine fazla yükleniyor, Akrep eski aşkına dönüyor!Berat Kandili oruç tutulur mu?Berat Kandili ile ilgili mesajlar 2022Berat kandili ne zaman? Hangi gün, hangi gece berat kandili 2022?17 Mart 2022 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıAraç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldiKomşu İran fena sallandı! Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuherd ilçesinde 6.0 büyüklüğünde depremMontları ve botları yeniden çıkarma vakti! Meteoroloji'den üst üste 6 uyarı: Karla karışık yağmur, kar yağışı birçok ili sert vuracakKunt Tulgar kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Kunt Tulgar'ın biyografisi, hayatı ve rol aldığı filmler
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe paralel olarak bugün de indirim geldi. Buna göre motorinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruş, benzinin fiyatına ise 62 kuruş indirim geldi.

Rusya - Ukrayna savaşının etkisiyle brent petrol fiyatlarının uluslararası piyasalarda artış göstermesinin yanı sıra döviz kurunda yaşanan yükselişin ardından benzin ve motorinin litre fiyatına geçtiğimiz hafta üst üste zam gelmişti. Ancak brent petrol fiyatlarındaki yükselişin yerini düşüşe bırakması sonrası benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi. 

Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

3 GÜN ÜST ÜSTE AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ

Böylece yapılan indirimle akaryakıt fiyatlarına üçüncü kez indirim gelmiş oldu. 

Motorine yapılan indirimler sırasıyla şöyle:2 lira 38 kuruş, 1 lira 76 kuruş, 1 lira 1 kuruş.

Benzine yapılan indirimle şöyle: 1 lira 76 kuruş, 62 kuruş. 

Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

PETROL DÜŞERSE İNDİRİMLER SÜRECEK

Öte yandan zam geldiği zaman kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) indirimler konusunda duyuru yapmadı. Brent petrol fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte indirimlerin sürmesi bekleniyor. 

Araç sahiplerine üst üste üçüncü kez indirim müjdesi! Benzine 62 kuruş, motorine 1 lira 1 kuruş indirim geldi

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

{TITLE_STRIP}Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine yeniden indirim! Petrol fiyatları düştü, indirimler peş peşe geliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT