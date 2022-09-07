Araç sahiplerini sevindirecek haber! Motorine dev indirim!

Brent petroldeki gelgitli durum ve döviz kurlarının sürekli dalgalanmasından dolayı akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri gelmişti. Ekonomik sıkıntıların pompa fiyatlarına yansıması birçok araç sahibinin cebini zorlarken bugün akaryakıt fiyatlarında sevindirici bir haber geldi. İşte motorine gelen indirim...

1,14 KURUŞLUK İNDİRİM

Dün gece yarısından itibaren benzine 56 kuruş motorine ise 69 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Bu sabah itibari ile motorine bir indirim haberi geldi. Motorinin litre fiyatına 1,14 kuruşluk bir indirim yapıldı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı: 25,24 TL

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı: 19,23

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,33 TL

Ankara'da benzinin litresi 19,34 TL

İzmir'de motorinin litre fiyatı 25,34 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı 19,34 TL