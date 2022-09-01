Araç sahiplerini sevindiren haber! Motorine ve benzine indirim geliyor! Yarından itibaren geçerli olacak!

Brent petrolde gelen dalgalanmalar sonrası motorin ve benzine art arda gelen zam haberleri sonrası araç sahiplerinin cebi bir hayli zorlanmıştı. Ancak son günlerde brent petrolde meydana gelen düşüler motorin ve benzinde de indirim yapılmasına neden oldu. İşte motorin ve benzine yapılacak indirim oranları...

YARIN GECE YARISINDAN İTİBAREN GÇERLİ OLACAK

Yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 80 kuruş indirim yapılması bekleniyorken, benzine ise 1 lira 30 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul ve Ankara güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul- Motorinin litresi 26.09 lira

Benzinin litresi 20.13 lira

Ankara- Motorin litresi 27.03 lira

Benzinin litresi 20.28 liradan işlem görüyor.