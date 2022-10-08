Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak! Motorine bir kez daha büyük zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol ülkelerinden oluşan OPEC+ grubu günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Bu durum nedeniyle 80 Dolar seviyelerine kadar inen brent petrolün varil fiyatı yeniden 97 dolar seviyelerine çıktı. Bunun yanında Dolar kurunda yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam gelmesine neden oldu.

ZAMMIN TARİHİ BELLİ OLDU

NTV'nin haberine göre motorinin litre fiyatına 11 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 39 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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MOTORİNE GELEN ZAMLAR DURMUYOR

Motorine gelen zamlar şöyle:

5 Ekim: 1 lira 10 kuruş

6 Ekim: 1 lira 39 kuruş

7 Ekim: 1 lira 53 kuruş

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 8 EKİM 2022 CUMARTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

karyakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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