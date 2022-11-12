Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor

Döviz kurunda yaşanan hafif gerileme sonrası motorinin fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor 1

Brent petrolün varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan değişimlere bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan değişim sürüyor. Bu kapsamda alınan son bilgilere göre motorinin litre fiyatına indirim bekleniyor.

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Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
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