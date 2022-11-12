HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerinin cebini rahatlatacak haber! Motorine büyük indirim geliyor
Döviz kurunda yaşanan hafif gerileme sonrası motorinin fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.
YAYINLAMA
Son Haberler
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! "FETÖ'yü Biden saklıyor. Pensilvanya’da devasa bir kâşâne verdiler, orada bu adam yaşıyor"
Çok Okunanlar
2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar ? Çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Fatih Erbakan'dan görülmemiş asgari ücreti vaadi! Altılı masadan görüştükleri partileri de açıkladı!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Sahipsiz kediyi yakarak öldüren caniden pes dedirten açıklama! "Kendimde değildim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni”nde konuştu! "Özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz"