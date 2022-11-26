Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!

Zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala araç sahiplerine hatırlatma uyarıları yapılarak kış lastiklerini takmaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

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Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!

Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. 1 Aralık'tan itibaren başlayacak olan uygulamada ticari araçlarda zorunlu kış lastiği denetimi yapılacak. Denetimlerde kış lastiği bulunmayan araçlara 2022 yılı için yüklü miktarda para cezası uygulanacak.. Uzman isimler sadece ticari değil, tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!

TÜM TİCARİ ARAÇLARA ZORUNLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!

CEZASI 1152 LİRA

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2022 yılı için 1152 lira para cezası uygulanacak. Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

Araç sahiplerinin dikkatine! Kış lastiği uygulaması o tarihte başlıyor: Yüklü para cezası var!

EMİNYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şehirlerarası seyahat edecek vatandaşların ve ticari araç sürücülerinin, kış lastiği ile standartlara uygun lastik kullanımı konusunda göstereceği hassasiyet ve dikkatin, trafiğin daha güvenli olmasını sağlayacağını belirtti.

Açıklamada, kış lastiklerinin 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerektiği aktarılan açıklamada "Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir." ifadelerine yer verildi.

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