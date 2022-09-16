Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

Brent petroldeki yükselişlerin geçtiğimiz günlerde duraklaması sonrası vatandaşların sevineceği haberler gelmeye başladı. Şu anda 91,36 dolardan işlem gören brent petrolün düşüşü ile birlikte akaryakıt fiyatları da düşüşe geçmeye hazırlanıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim...
FİYATLAR DÜŞECEK
Brent petroldeki hareketliliğin durağanlaşması sonrası motorine Pazartesi ya da Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 ve 2 lira arasında bir indirim gelmesi bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 19,23
Motorin: 24,86
LPG: 10,62 – 11,07
ANKARA
Benzin: 19,34
Motorin: 24,97
LPG: 10,94
İZMİR
Benzin: 19,34
Motorin: 24,99
LPG: 10,74