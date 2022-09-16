Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

Brent petrolde geçtiğimiz günlerde gelen düşüşle birlikte araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Motorine 1,5 ve 2 lira arasında bir indirim bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

Brent petroldeki yükselişlerin geçtiğimiz günlerde duraklaması sonrası vatandaşların sevineceği haberler gelmeye başladı. Şu anda 91,36 dolardan işlem gören brent petrolün düşüşü ile birlikte akaryakıt fiyatları da düşüşe geçmeye hazırlanıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen indirim...

FİYATLAR DÜŞECEK

Brent petroldeki hareketliliğin durağanlaşması sonrası motorine Pazartesi ya da Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 ve 2 lira arasında bir indirim gelmesi bekleniyor.

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 19,23
Motorin: 24,86
LPG: 10,62 – 11,07

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

ANKARA

Benzin: 19,34
Motorin: 24,97
LPG: 10,94

Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber! Motorine indirim bekleniyor!

İZMİR

Benzin: 19,34
Motorin: 24,99
LPG: 10,74

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