Manchester City 5-0 Arsenal | MAÇ SONUCUVatandaş ucuz sebze yiyemezken onlar hepsini çöpe döktü! İstanbul Sebze Hali'ndeki skandal görüntüler için bakan açıklama yaptıHatayspor - Alanyaspor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiBeşiktaş - Fatih Karagümrük maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiYeni Malatyaspor- Gaziantep FK maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiMedipol Başakşehir - Kayserispor maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ'da açıklamalarda bulundu: Türkiye ile Karadağ, barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyorMenemenspor - Ümraniyespor maçı canlı izle | TRT Avaz canlı yayın izle linkiBursaspor - Eyüpspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiKocaelispor - Samsunspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linki
İstanbul31 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika... İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında 29-30 Ağustos tarihleri arasında bazı yolların kapacağını açıkladı. Bu kapsamda kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar yazılı açıklama ile duyuruldu.

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi. 

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre saat 06.00 ile 14.00 arasında kapatılacak olan yollar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır."

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 

Alternatif yollar ise şöyle:

"Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi"

Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT