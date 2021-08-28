Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika... İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında 29-30 Ağustos tarihleri arasında bazı yolların kapacağını açıkladı. Bu kapsamda kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar yazılı açıklama ile duyuruldu.
İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.
KAPATILACAK YOLLAR
Buna göre saat 06.00 ile 14.00 arasında kapatılacak olan yollar şöyle:
"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.
D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri
Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri
Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır."
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif yollar ise şöyle:
"Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
Sahil Kennedy Caddesi"