Araç sürücüleri bu habere bakmadan yola çıkmayın! İstanbul Valiliği açıkladı! 29-30 Ağustos'ta o yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları nedeniyle 29 Ağustos 2021 Pazar günü Vatan Caddesi’nde yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yapılacak tören kutlamaları kapsamında bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı belirtilerek alternatif güzergahların belirlendiği ifade edildi.

KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre saat 06.00 ile 14.00 arasında kapatılacak olan yollar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı(Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na(Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır."

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif yollar ise şöyle:

"Turgut Özal Millet Caddesi

Fevzipaşa Caddesi

Atatürk Bulvarı

Sahil Kennedy Caddesi"