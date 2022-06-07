Araç sürücülerine kötü haber! Cepleri yanacak: Motorine 1 lira 93 kuruş zam geliyor! Fiyatı 28 TL'ye dayanacak

Fiyatı uluslararası piyasalar ve döviz kurundaki son duruma göre değişen akaryakıt fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Özellikle brent petrolün varil fiyatının 120 dolara, dolar kurunun ise 16, 65 TL'ye kadar yükselmesi sonrası motorinin litre fiyatına yarından itibaren zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİNİN FİYATI 28 TL'YE DAYANDI

NTV'nin haberine göre söz konusu zammın 1 lira 93 kuruş olacağı belirtiliyor. Benzin ve LPG'ye ise zam beklenmiyor.

Söz konusu zammın ardından motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da 27,81 TL’ye, Ankara’da 27,92 TL’ye, İzmir’de 27,93 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.