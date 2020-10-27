Araca saklanan uyuşturucu narkotik köpeği "Tunga" ile bulundu

Adana'da durdurulan araçta yapılan aramalar sonucu 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap bulundu. 29 yaşındaki sürücü B.A. ile 27 yaşındaki S.K. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, kentin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polis kontrol noktasında durdurulan araçlar, özel eğitimli narkotik köpeği "Tunga" ile arandı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda Tunga, aracın, arka koltuğuna tepki verdi. Otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın arka koltuğundaki ses sisteminin içerisine zulalanmış halde 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü B.A. ile yanındaki S.K., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.