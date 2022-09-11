Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

İstanbul Valiliği bugün yapılacak olan Boğaziçi Triatlonu nedeniyle İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapalı olacağını bildiren bir metin yayımladı.

Rukiye Karapunar
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Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

İstanbul Valiliği bugün İstanbul'da yapılacak olan Boğaziçi Triatlonu nedeniyle araçları ile yolculuğa çıkacak olan vatandaşlar için bir bilgilendirme metni yayımladı. Yapılacak olan program dolasıyla İstanbul'da bazı yolların gün içinde trafiğe kapalı olacağı bilgisini veren İstanbul Valiliği alternatif yol güzergahlarını paylaştı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açılamada "İlimizde 11 Eylül 2022 Pazar günü düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak ve alternatif yollar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verilerek kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar paylaşıldı.

Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

A )BİSİKLET PARKURU KAPATILACAK YOLLAR ( YOL KAPATMA SAATİ 05:00-09:30)

➢ Cuma Yolu Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
➢ Mihrişah Valide Sultan Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar
➢ Atatürk Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar (Kavacık Köprüden Sahil İstikameti Tek Yön Olarak)
o Levent’ten TEM’e bağlantı yolu kapatılacak
o Çilekli’den TEM’e bağlantı yolu kapatılacak
▪ TEM Otoyolu Güney Maslak Ayrımları Mevkiinden Güney Yol Kapatılacak ( 06:00-09:30 )
▪ TEM Otoyolu Güney Yola Bağlanan Güney Maslak Yanyol Katılım Noktası ( 06:00-09:30 )
▪ TEM Otoyolu Güney Etiler Katılım Noktası ( 06:00-09:30 )

ALTERNATİF YOLLAR:

➢ Atatürk Caddesi Kavacık Yönü (Tek Yön)
➢ Yeni Riva Yolu
➢ Orhan Veli Kanık Caddesi
➢ Okul Caddesi
➢ Otağtepe Caddesi
➢ M. Ali Birand Caddesi
o Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi
o Büyükdere Caddesi
▪ ​15 Temmuz Şehitler Köprüsü ( 06:00-09:30 )
▪ ​Avrasya Tüneli ( 06:00-09:30 )
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ( 06:00-09:30 )

Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

B) KOŞU PARKURU KAPATILACAK YOLLAR (YOL KAPATMA SAATİ: 06:30-10:30)

❖ Körfez Caddesi ve caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF YOLLAR:

❖ M. Ali Birand Caddesi
❖ Okul Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
❖ Cumhuriyet Caddesi
❖ Yeni Riva Yolu
❖ E-80 Karayolu Güney Yol

Aracı ile yolculuk yapacakların dikkatine! İstanbul Valiliği duyurdu! Bazı yollar trafiğe kapalı olacak!

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