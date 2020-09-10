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Aracın motor bölümünde cephane çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde yakalanan 3 şahıs ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Aracın motor bölümünde cephane çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan bir aracın motor bölümünün iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette; 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Konak bölgesinde hayata geçirilen Narko-Alan projesi kapsamında ekipler uygulama yaptı.

Polis ekipleri, içerisinde 3 şahsın bulunduğu aracı şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde, Narko-Alan projesinde görevli personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince aramalar yapıldı. Ekipler yaptığı aramalarda, motorun iç kısmına yerleştirilmiş vaziyette 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve bir miktar esrar maddesi ele geçirdi.

Araç içerisinde yakalanan 3 şahıs ile ilgili gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.



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