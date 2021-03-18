Mersin'de kargoyla uyuşturucu yolladılarAraçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattıBakan Koca müjdeyi verdi: Heyecanla beklenen Pfizer/BioNTech aşıları ülkemize ulaştı!Hercai 64. bölüm fragmanı yayınlandı! Reyyan yoksa Miran yokİzmir'de hırsızlar yakalanınca ev sahibini bıçakladıMüge Anlı canlı yayını bugün 18 Mart Perşembe full izle | ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEHalsey sevgilisi Alev Aydın'ın doğum gününü bu fotoğrafla kutladıMHP'de büyük gün: Bahçeli, 13'üncü Olağan Büyük Kurultay'da konuşuyor (CANLI)18 Mart altın fiyatları 2021! Altın fiyatları bugün 2021! Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın kaç TL?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart Çanakkale Zaferi' mesajı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı

Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı

Antalya'da sahibini kaybeden köpek, karayolunda koşmaya başladı. Minik süs köpeğini gören sürücüler onu yakalamak istese de başarılı olamadı. Sürücülerden korkan köpek, araçların arasına girmesi ve yön değiştirmesiyle tehlikeli anlar yaşattı.

Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı

Antalya Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.00'da meydana gelen olayda yolda giden minik süs köpeğini gören sürücüler şaşkına döndü. Köpek yaklaşık 500 metre karayolunda koştu. Arkasına bakmadan gitmekte olan köpeği sürücüler takip etti.

Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı

TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI

Bazı motosikletli sürücüler araçların önüne geçerek sahibini kaybeden köpeği yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Araçlardan korkan köpek ara sıra yönünü değiştirerek ve araçların arasına girerek tehlikeli anlar yaşattı. 500 metre karayolunda koşan köpek en sonunda izini kaybettirmeyi başardı.

Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattıAraçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı​​​​​​​

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT