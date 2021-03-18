Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı
Antalya'da sahibini kaybeden köpek, karayolunda koşmaya başladı. Minik süs köpeğini gören sürücüler onu yakalamak istese de başarılı olamadı. Sürücülerden korkan köpek, araçların arasına girmesi ve yön değiştirmesiyle tehlikeli anlar yaşattı.
Antalya Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.00'da meydana gelen olayda yolda giden minik süs köpeğini gören sürücüler şaşkına döndü. Köpek yaklaşık 500 metre karayolunda koştu. Arkasına bakmadan gitmekte olan köpeği sürücüler takip etti.
TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI
Bazı motosikletli sürücüler araçların önüne geçerek sahibini kaybeden köpeği yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Araçlardan korkan köpek ara sıra yönünü değiştirerek ve araçların arasına girerek tehlikeli anlar yaşattı. 500 metre karayolunda koşan köpek en sonunda izini kaybettirmeyi başardı.
(İHA)