Araçlara aldırmadan koşan sahibini kaybetmiş köpek tehlikeli anlar yaşattı

Antalya Konyaaltı İlçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 17.00'da meydana gelen olayda yolda giden minik süs köpeğini gören sürücüler şaşkına döndü. Köpek yaklaşık 500 metre karayolunda koştu. Arkasına bakmadan gitmekte olan köpeği sürücüler takip etti.

TEHLİKELİ ANLAR YAŞATTI

Bazı motosikletli sürücüler araçların önüne geçerek sahibini kaybeden köpeği yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Araçlardan korkan köpek ara sıra yönünü değiştirerek ve araçların arasına girerek tehlikeli anlar yaşattı. 500 metre karayolunda koşan köpek en sonunda izini kaybettirmeyi başardı.

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(İHA)