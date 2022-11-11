Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

Araçlarda ÖTV indirimi sonrası konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, matrah artırımı konusunun gündemlerinde olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine matrah kelimesi merak konusu oldu. Peki Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

Türkiye'de araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar, uzun süredir Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi bekliyordu. Bu konuda haberlerin çıkması sonucu durum Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye soruldu. Bakan Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok. Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz” dedi. Bakanın açıklamaları sonrası vatandaşlar matrah kavramı hakkında araştırmalarda bulunmaya başladılar. Peki Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

MATRAH NEDİR?

Matrah, vergi borcunu hesaplamak için kullanılmaktadır. Söz konusu tutar, vergi yasalarına göre belirlenen vergiye tabii olan değerdir. Matrahın Advalorem matrah ve Spesifik matrah olarak ikiye ayrılır.

Spesifik matrah: Vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenen matrahtır (m2, kwat, motor gücü 1500 gibi). Örneğin MTV'de matrah hesaplanırken motorlu taşıtın motor gücü hesaba katılmaktadır.

Advalorem matrah: Belirli bir rakamdır. (.....TL). Örneğin gelir vergisinde elde edilen gelirden indirilebilir giderler düşüldükten sonra kalan kısım matrahı oluşturur. Bu tutara "oran" uygulanması yoluyla da vergi borcu hesaplanır; bu işleme de verginin tarhı denilmektedir.

Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

ARAÇLARDA, OTOMOBİLDE MATRAH NEDİR?

Araçlarda ve otomobillerdeki ÖTV oranları 1600 cc motor hacmine kadar olan otomobillerde yüzde 45'ten yüzde 80'e kadar kalacak. Matrahın yükseltilmesi ile otomobillerin girdiği ÖTV dilimleri düşecek ve araçların fiyatları da bu bağlamda düşmüş olacak.

Araçlarda, otomobilde matrah nedir? Matrah artırımı ne demek, ne anlama geliyor ? 2023 matrah artırımı olacak mı?

MATRAH ARTIRIMI NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR ?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamasına göre otomobilde ÖTV indirimi olmayacak. Bunun yerine matrah artırımı olacak. Matrah artırımı, vergiye sebep olan şeyin cinsi, özelliğine göre belirlenir. Bu kapsamda araçların matrahı artırılarak ÖTV dilimlerini düşürülmesi amaçlanacak. Söz konusu kararla otomobil fiyatlarının düşmesi sağlanmış olacak.

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2023 MATRAH ARTIRIMI OLACAK MI?

2023 yılında matrah artırımıyla birlikte araç fiyatlarını düşeceğini söyleyebiliriz. ÖTV ve matrah arasındaki farkı aslında çok net. ÖTV oranları değişmeyecek, matrah yükseltilecek ve böylece otomobiller bir ya da iki alt dilimdeki ÖTV oranlarından satışa çıkacak bu nedenle de fiyatları düşmüş olacak.

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