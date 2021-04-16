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  3. Araçtan çıkan yaban keçisine ait boynuz şoke etti! 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para kesildi

Araçtan çıkan yaban keçisine ait boynuz şoke etti! 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para kesildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde yol kontrolü yapan ekipler, durdukları aracın kasasında yaban keçisine ait boynuz trofesi bulunduran 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Araçtan çıkan yaban keçisine ait boynuz şoke etti! 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para kesildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde araçlarında yaban keçisine ait boynuz trofesi bulunduran 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para ve tazminat cezası uyguladı. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları yol kontrolleri sırasında bir kamyonetin kasasında kısa süre önce vurulduğu değerlendirilen ve 13 yaşında olan yaban keçisine ait boynuz trofesi tespit edildi. Bunun üzerine haber verilmesiyle bölgeye Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (Van DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri giderek kamyonette bulunan 4 dört şahıs hakkında 9 bin 612 TL idari para cezası ve 60 bin TL tazminat kararı alındı. Van DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri, dolayı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı personeline destekleri için teşekkür ettiler.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Araçtan çıkan yaban keçisine ait boynuz şoke etti! 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para kesildi

Araçtan çıkan yaban keçisine ait boynuz şoke etti! 4 kişiye toplam 69 bin 612 liralık idari para kesildi

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