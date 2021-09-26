Araf ne demek, TDK'ya göre Araf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Araf ne demek? Araf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Araf kelimesi. Peki Araf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Araf nedir, Araf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Araf kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Araf kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ARAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Araf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Araf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Araf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer

