Aralık ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Enflasyon 2019’un son ayında yüzde 11,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 aralık ayı ve yılın tamamına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,84 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,18 artış gerçekleşti.