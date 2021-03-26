Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 5164.08



Meslek Adı : Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni

Meslek Ana Grubu : Hizmet Ve Satış Elemanları



Meslek Alt Ana Grubu : Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar



Meslek Grubu : Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar



Meslek Birim Grubu : Ev Hayvanları Yetiştiricileri Ve Hayvan Bakıcıları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı :İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini alarak afet ve acil durum operasyonlarında olay komuta sistemleri standartlarına göre müdahale etme, arama, kurtarma, koruma ve önleme uygulamalarına katılma ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı güvenliği ve çevre koruma önlemlerini almak/ alınmasını sağlamak,

b) İş organizasyonu yapmak,

c) Mal ve hizmet tedarik süreçlerine katkıda bulunmak,

d) Ekibin kayıt tutma ve raporlama çalışmalarını yürütmek,

e) Operasyon emrine uygun hazırlık yapmak,

f) Arama kurtarma köpeğini operasyona hazırlamak,

g) İş süreçlerinde kalite ve iş geliştirme çalışmalarını yürütmek,

h) Afet ve acil durum müdahale operasyonları ile koruma uygulamalarına katılmak,

i) Olay yerinde ön keşif ve değerlendirme yapmak,

j) Bina çökmeleri/enkaz ve toprak kaymalarında arama ve kurtarma yapmak,

k) Dağda arama ve kurtarma yapmak,

l) Çığda arama ve kurtarma yapmak,

m) Su baskınlarında arama ve kurtarma yapmak,

n) Derin, kapalı ve yüksek alanlarda arama ve kurtarma yapmak,

o) Kara taşıtları, raylı sistem taşıtları ve havaalanı dışındaki hava taşıtı kazalarında arama ve kurtarma yapmak,

p) Çeşitli kaza durumlarında arama ve kurtarma yapmak,

q) Koruma ve önleme çalışmalarına katılmak,

r) Mesleki gelişim uygulamalarını yürütmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Tevzii Tablosu Operatörü-Enerji Merkezi mesleği için “3131.03” kod olarak kullanılır iken Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Öğretim Üyesi mesleği için “2310.45” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Arama Kurtarma (K9) Köpeği Eğitmeni Meslek Kodu “5164.08” olarak belirlenmiştir.