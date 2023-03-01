Aramide Oteh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aramide Oteh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aramide Oteh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aramide Oteh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aramide Oteh 10 Eylül 1998 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Aramide Jay Oteh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aramide Oteh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aramide Oteh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 3 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Aramide Oteh'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aramide Oteh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aramide Oteh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aramide Oteh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aramide Oteh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U18

1 Mart 2017 yılında QPR U21

1 Ocak 2018 yılında QPR

30 Ocak 2019 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2019 yılında QPR

2 Eylül 2019 yılında Bradford

31 Ocak 2020 yılında QPR

16 Ekim 2020 yılında Stevenage

18 Ocak 2021 yılında QPR

19 Ocak 2021 yılında Colchester Utd.

31 Mayıs 2021 yılında QPR

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

25 Eylül 2021 yılında Salford

3 Şubat 2022 yılında Crawley Town

Aramide Oteh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aramide Oteh şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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