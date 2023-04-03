Aranha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aranha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Aranha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aranha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.