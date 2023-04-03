Aranha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aranha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aranha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aranha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aranha 7 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Wanderson Carlos Ferreira dos Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aranha Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aranha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aranha'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aranha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aranha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Recife U17
22 Temmuz 2022 yılında Palmeiras U20
30 Haziran 2023 yılında Recife U17
Aranha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aranha şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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