Aranje ne demek, TDK'ya göre Aranje kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aranje ne demek? Aranje TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aranje kelimesi. Peki aranje ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aranje nedir, aranje kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARANJE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aranje kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aranje kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aranje kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Düzenlenmek` anlamında aranje etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

