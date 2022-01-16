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Arapgir ne demek, TDK'ya göre Arapgir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arapgir kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arapgir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arapgir nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arapgir kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arapgir ne demek, TDK'ya göre Arapgir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arapgir ne demek? Arapgir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Arapgir kelimesi. Peki Arapgir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arapgir nedir, Arapgir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARAPGİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arapgir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Arapgir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Malatya iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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