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Arapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandı

Malatya'nın Arapgir İlçesinde bulunan spor salonu ile sentetik futbol sahasının bakım ve onarım işleri son buldu.

Arapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandı

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan "Arapgir Spor Salonumuz yıpranmış ve sportif faaliyetler yapılamayacak durumdaydı. Bizler de yaşanan pandemi sürecini değerlendirerek yıpranmış bakım onarıma ihtiyacı olan tesislerimizi bu süreçte bakıma aldık. Yakınca, Yeşiltepe, Darende Spor Salonlarımızın bakım onarım işleri tamamlanmıştı. Bu salonlarımızın ardından Arapgir Spor Salonumuzun da alçı sıva işleri, iç ve dış boya işleri, seramiklerin yenilenmesi, elektrik imalatları arızalı olanlar yenilenmesi, tavandan inme katlanabilir motorlu uzaktan kumandalı basketbol potası takıldı. Tribün kenar çarpma panosu yapıldı. Yine Arapgir Sentetik Futbol Sahanın granülü serildi kısacası tepeden tırnağa elden geçirilerek pandemi sonrasına hazır hale getirildi" dedi.

Bakım ve onarım nedeniyle kapalı bulunan Arapgir spor tesislerine kavuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Arapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandı

Arapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandı

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