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Ararot ne demek, TDK'ya göre Ararot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ararot kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ararot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ararot nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ararot kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ararot ne demek, TDK'ya göre Ararot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ararot ne demek? Ararot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ararot kelimesi. Peki ararot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ararot nedir, ararot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARAROT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ararot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ararot kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre ararot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un

ARAROT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ararot kamışı

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