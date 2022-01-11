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Araşma ne demek, TDK'ya göre Araşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Araşma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Araşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Araşma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Araşma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Araşma ne demek, TDK'ya göre Araşma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Araşma ne demek? Araşma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi araşma kelimesi. Peki araşma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre araşma nedir, araşma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ARAŞMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Araşma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre araşma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Araşmak işi

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