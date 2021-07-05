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Araştırmalar ortaya koydu! Pfizer-BioNTech aşısı dellta varyantına karşı yüzde 70 etkili

Dünyada panik yaratan delta varyantına karşı İsrail'de yapılan araştırmalar, Pfizer-BionNTech aşısının varyanta karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdi.

Araştırmalar ortaya koydu! Pfizer-BioNTech aşısı dellta varyantına karşı yüzde 70 etkili

Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmaları devam ederken, virüsün mutasyona uğrayarak etkisini güçlendirmesi panik yaratıyor. Vaka artışlarının durdurulmaması akıllara aşı virüse karşı etkili mi sorusunu getiriyor. Bu kapsamda İsrail'de yürütülen araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu.

Araştırmalar ortaya koydu! Pfizer-BioNTech aşısı dellta varyantına karşı yüzde 70 etkili

ARAŞTIRMA SONUÇLARI YAYIMLANDI

İsrail'de yapılan bir araştırmanın, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronavirüsün (Kovid19) Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu ortaya koyduğu bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmalar ortaya koydu! Pfizer-BioNTech aşısı dellta varyantına karşı yüzde 70 etkili

CİDDİ SEMPTOMLARI ÖNLÜYOR

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi. İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu. Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Araştırmalar ortaya koydu! Pfizer-BioNTech aşısı dellta varyantına karşı yüzde 70 etkili

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