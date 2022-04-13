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Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek şaşırttı! Türkiye'deki bekarlar evlilere oranla iki kat daha fazla...

Türkiye'de geçekleştirilen bir araştırma sonucunda, bekarlar ve evliler arasındaki büyük fark ortaya çıkarıldı.

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek şaşırttı! Türkiye'deki bekarlar evlilere oranla iki kat daha fazla...

İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Ağ Haritası Platformu, Türkiye’de ‘Oyun Oynama Alışkanlığı’ adında yayınlanan rapora göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 73,1’i bir oyun oynama alışkanlığına sahip. Ayrıca, bekar olanlar evli olanlara oranla iki kat daha fazla oyun oynuyor.

Bekarların evlilere oranla 2 kat daha fazla oyun oynadığı ortaya çıktı. Bu tespit, İletişim Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Sosyal Ağ Haritası Platformu'nun yayımladığı Türkiye’de ‘Oyun Oynama Alışkanlığı’ adındaki bir raporda yer aldı.

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek şaşırttı! Türkiye'deki bekarlar evlilere oranla iki kat daha fazla...

EN ÇOK OYNANAN OYUN TÜRLERİ

Sosyal Ağ Haritası Platformunun bir başka raporu ise ‘En Çok Oynanan Oyun Türleri’ raporu. Bu raporda dikkat çeken en önemli araştırma konusu ise oyun oynayan kişilerin savaş ve silah oyunu tercih etmesi. 

Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek şaşırttı! Türkiye'deki bekarlar evlilere oranla iki kat daha fazla...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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