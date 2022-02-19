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Arazbarbuselik ne demek, TDK'ya göre Arazbarbuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Arazbarbuselik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Arazbarbuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Arazbarbuselik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Arazbarbuselik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Arazbarbuselik ne demek, TDK'ya göre Arazbarbuselik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arazbarbuselik ne demek? Arazbarbuselik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arazbarbuselik kelimesi. Peki arazbarbuselik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arazbarbuselik nedir, arazbarbuselik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ARAZBARBUSELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arazbarbuselik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Arazbarbuselik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre arazbarbuselik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türk müziğinde bir birleşik makam

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