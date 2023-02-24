Arbin Zejnullai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arbin Zejnullai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arbin Zejnullai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arbin Zejnullai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arbin Zejnullai 15 Şubat 1999 tarihinde Tetovo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk,Kuzey Makedonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arbin Zejnullai Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Top Talent11 yapmaktadır. Arbin Zejnullai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arbin Zejnullai'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Arbin Zejnullai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arbin Zejnullai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arbin Zejnullai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arbin Zejnullai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Shkendija

1 Eylül 2021 yılında NK Lokomotiva

13 Ocak 2022 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2022 yılında KF Egnatia

Arbin Zejnullai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arbin Zejnullai şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arbin Zejnullai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shkendija Tetovo

Arnavutluk U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.