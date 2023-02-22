Archibong Eso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archibong Eso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archibong Eso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Archibong Eso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Archibong Eso 3 Haziran 1994 tarihinde Calabar şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Archibong Eso Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Archibong Eso'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Archibong Eso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Archibong Eso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2021 yılında Enugu Rangers
Archibong Eso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Archibong Eso şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.