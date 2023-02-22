Archie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Archie Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Archie Davies 7 Ekim 1998 tarihinde Saint Leonards şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Archie Daniel Davies şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Archie Davies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Archie Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Archie Davies'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Archie Davies Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_archiedavies/
Archie Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Archie Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Brighton U23
15 Ağustos 2017 yılında Whitehawk
16 Aralık 2017 yılında Brighton U23
1 Ağustos 2020 yılında Crawley Town
1 Temmuz 2022 yılında Aldershot
26 Ocak 2023 yılında Dundalk FC
Archie Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Archie Davies şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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