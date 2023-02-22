Archie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Archie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Archie Davies ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Archie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Archie Davies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Davies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Davies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Archie Davies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Archie Davies 7 Ekim 1998 tarihinde Saint Leonards şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Archie Daniel Davies şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Archie Davies Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Archie Davies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Archie Davies'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Archie Davies Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_archiedavies/

Archie Davies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Archie Davies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Brighton U23

15 Ağustos 2017 yılında Whitehawk

16 Aralık 2017 yılında Brighton U23

1 Ağustos 2020 yılında Crawley Town

1 Temmuz 2022 yılında Aldershot

26 Ocak 2023 yılında Dundalk FC

Archie Davies kimdir

Archie Davies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Archie Davies şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Archie Davies nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Adil Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adil Nabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adil Nabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Honohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Honohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Honohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Honohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nili Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nili Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nili Perdomo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nili Perdomo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Hakkinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Hakkinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonas Hakkinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonas Hakkinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Seeing Back Pain in a Dream. What does it mean to see back pain in a dream? What is the meaning?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi