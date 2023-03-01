Archie Mair kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Mair Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Mair adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Archie Mair Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Archie Mair 10 Şubat 2001 tarihinde Turriff şehrinde doğmuştur. İskoçya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Archie Mair Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Archie Mair'nin Notts County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Archie Mair Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/archiemair/
Archie Mair Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Archie Mair futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Aberdeen FC U20
1 Temmuz 2018 yılında Aberdeen FC B
1 Temmuz 2019 yılında Norwich U21
20 Temmuz 2020 yılında King's Lynn
31 Mayıs 2021 yılında Norwich U21
31 Ağustos 2021 yılında Lincoln City
6 Ocak 2022 yılında Norwich U21
13 Ocak 2023 yılında Notts County
31 Mayıs 2023 yılında Norwich U21
Archie Mair Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Archie Mair şuan Notts County takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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