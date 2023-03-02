Archie Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archie Matthews adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Archie Matthews Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Archie Matthews 2 Ağustos 2001 tarihinde Bath şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Archie Matthews Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Archie Matthews'nin Oxford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Archie Matthews Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Archie Matthews futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Swindon Town
16 Ağustos 2019 yılında Totton
15 Eylül 2019 yılında Swindon Town
17 Ekim 2019 yılında Thatcham
31 Mayıs 2020 yılında Swindon Town
8 Aralık 2020 yılında Melksham
7 Ocak 2021 yılında Swindon Town
9 Ağustos 2021 yılında Birmingham U21
16 Eylül 2021 yılında Bath City
16 Ekim 2021 yılında Birmingham U21
18 Mart 2022 yılında Gloucester
18 Nisan 2022 yılında Birmingham U21
1 Temmuz 2022 yılında Swansea U21
13 Ocak 2023 yılında Oxford City
30 Haziran 2023 yılında Swansea U21
Archie Matthews Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Archie Matthews şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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