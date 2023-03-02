Archie Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archie Matthews Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Archie Matthews kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Archie Matthews ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.