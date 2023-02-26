Archil Tvildiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Archil Tvildiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Archil Tvildiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Archil Tvildiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Archil Tvildiani 31 Ocak 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da არჩილ ტვილდიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Archil Tvildiani Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Georgian Sports Agency yapmaktadır. Archil Tvildiani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Archil Tvildiani'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Archil Tvildiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Archil Tvildiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Archil Tvildiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Archil Tvildiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo II

1 Şubat 2012 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2013 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2014 yılında Dinamo Tbilisi

24 Ocak 2014 yılında Metalurgi R.

1 Eylül 2014 yılında Shukura

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Tbilisi

20 Ocak 2016 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2018 yılında FC Telavi

1 Ocak 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Archil Tvildiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Archil Tvildiani şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Archil Tvildiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 1 Haziran 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla 20 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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