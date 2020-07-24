Arda - Aslıhan Turan çifti 3. bebeğin sinyalini verdiler!

Ünlü futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan oğulları Hamza Arda'yı 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya getirmişti.

Geniş aileleri sevdiğini her fırsatta belirten Aslıhan, "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda beş çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

ASLIHAN DOĞAN TURAN KİMDİR?

Ünlü futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 4 Aralık 1985 tarihinde doğdu. Aslıhan Doğan, iş insanı Sabri Doğan’ın kızı olarak da tanınıyor. Hakkındaki gelişmelerle birlikte magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Doğan, 11 Mart 2018 tarihi itibariyle uzun bir süredir birlikte olduğu milli futbolcu Arda Turan ile bu yıl evlendi.

11 Mart 2018'de milli futbolcu Arda Turan ile dünya evine girdi. Beykoz Çubuklu'da yapılan nikah törenine çiftin ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Sade bir törenle dünya evine giren Arda Turan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Çiftin çocukları Hamza Arda 2018, Asil Aslan'ı ise 3.5 hafta önce dünyaya gelmiştir.