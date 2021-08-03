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Arda Esen paylaştı! Mandıra Filozofu'nun çekildiği yerden içler acıtan manzara: "Cennetti, cehenneme döndü"

Türkiye'de süren yangınların ardından Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu küle döndü. Son durumu paylaşan oyuncu Arda Esen'in gönderisi görenleri üzdü.

Arda Esen paylaştı! Mandıra Filozofu'nun çekildiği yerden içler acıtan manzara: "Cennetti, cehenneme döndü"

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale devam ediyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin çekildiği Çökertme Koyu’nu da küle çevirdi. Oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.

“KELİMELER KİFAYETSİZ”

Koyun son halini Instagram hesabından paylaşan Arda Esen, “Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz…” notunu ekledi.

Arda Esen paylaştı! Mandıra Filozofu'nun çekildiği yerden içler acıtan manzara: Cennetti, cehenneme döndü

Yapımcı Birol Güven ise, “Mandıra Filozofu'nun kulübesi maalesef artık bu halde” dedi.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

Arda Esen paylaştı! Mandıra Filozofu'nun çekildiği yerden içler acıtan manzara: Cennetti, cehenneme döndü

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