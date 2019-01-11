Arda Kural kimdir? Hastalığı nedir? Hastalığı yeniden nüksetti

Lise Defteri dizisi ile tanınan, genç kızların sevgilisi Arda Kural'ın durumu hiç iyi değil. Vaktinde başlayan rahatsızlığı yeniden nükseden Arda Kural, metrobüs ve minibüslerde takılıyor, kazağını hiç çıkarmıyor. Peki Arda Kural kimdir? Arda Kural'ın hastalığı nedir?

ARDA KURAL'IN HASTALIĞI NEDİR?

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arka Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edildi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural'la ilgili bir yazı kaleme alarak Kral'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiğini yazdı.

"BİTKİN BİR ŞEKİLDE DOLAŞIYOR"

Ünlü oyuncunun metrobüste çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan Akay, "2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural... Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin K2 Servisi'ne yatırılmış ve Kural'a 'Psikonevroz' teşhisi konulmuştu. Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

"YAPIMCILARA DA YAZIKLAR OLSUN"

Arda Kural için yapımcılara seslenen ünlü sanatçı Onur Akay, "Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızların hayallerini süsleyen Arda Kural'a, Türkiye'de bir projede yer verecek yapımcı yok mu şimdi? Yapımcılara da yazıklar olsun! Arda, şizofren değil ve tedavi sonrası düzelebilecek bir hastalığı var. Ancak sevenlerinin ve yapımcıların onu yalnız bırakmaması ve sabırla destek olması gerekli!" dedi.

ARDA KURAL KİMDİR?

Arda Kural 12 Nisan 1980, Yalova, Türk oyuncu. Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999’da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım attı. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV’de VJ’lik yaptı.



İlk olarak 1999’da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003’te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.





Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 22 bin dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştır.21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş;ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.



Uzun bir süredir annesiyle birlikte Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise ''çocuklarımızı korkutuyor'' şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu. Bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir cafede kalmaya başladı.Kural kendisiyle röportaja gelen gazetecilere''Evim yok artık.O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım.Sadece burada da değil, her yer benim evim.Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum ama mutluyum uyuyorum'' dedi.





Olaydan birkaç gün sonra Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtti.



Oynadığı roller

1999 Eyvah Kızım Büyüdü Altay

2000 Şemsi Paşa Pasajı

2000 Kuzenlerim Oğuz

2003 Lise Defteri Ediz

2004 Çınaraltı Kenan

2004 Canım Benim Barış

2004 Düşenin Dostu Said

2005 Beşinci Boyut Mehmet

2005 Beyza'nın Kadınları Naim

2005 Emret Komutanım Posta Ferit

2005 Banyo Oğuz

2006 Sahne Gezgin

2007 Kaptan Yavuz

2007 Kelebek Çıkmazı Selim

2007 Çok Özel Tim Kemal

2008 Büyük Buluşma Berk

2008 Emret Komutanım Ferit

2008 Düğün Şarkıcısı Yıldıray

2008 Dur Yolcu Mustafa Kemal

2009 Doludizgin Yıllar Savaş

2010 Gelecekten Bir Gün Felek

2010 Kubilay Mustafa Fehmi Kubilay

2011 Kurşun Bilal Kurşun Bilal

2012 Ayaz Emre

2013 Kutsal Bir Gün