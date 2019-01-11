Psikonevroz nedir? Psikonevroz belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Aslında birçoğumuzun farkına varmadan maruz kaldığı hastalık psikonevroz, ciddiye alınmalı ve mutlaka tedavi edilmelidir. Peki psikonevroz nedir? Kısaca ruhsal durumun bitkin, aciz haline psikonevroz denir. Psikonevroz belirtileri nelerdir? Psikonevroz tedavi edilebilir mi, nasıl tedavi edilir?

PSİKONEVROZ NEDİR?

Ruhsal bozuklukların hafif olanlarına psikonevroz denir. Bu çeşit bozukluklar hekime ara sıra başvurmakla ya da hastaneyi ziyaret etmekle tedavi edilebilir. Çoğunlukla normal mekanizmanın sert bir görüşünden başka bir şey değildirler; normal ruh sağlığı ile psikotik bozuklukların arasında bir yer tutarlar. Psikonevrozlarda bireylerin çatışmaları ve korkuları yenmeye çalıştığı, ancak savunma mekanizmalarının yetersizliği yüzünden bunu başaramadıkları görülür. Psikonörotik tepkilerin bazıları korku, pişmanlık, fobi tepkileridir. Psikonörotik korku tepkileri ya da halleri, büyük bir dehşet olarak en yoğun biçimi alır, ayni zamanda da bitkinliğe, kalp çarpıntısına, terlemeye ve mide bulantısına sebep olurlar.

Histerik tepkilerde ise bütün organların titrediği, bedenin bazı yerlerinin duyarlığını yitirdiği, ya da kontrolsüz ağlama ya da gülme halinde insanın birden boşandığı görülür. Hastanın bilinçsiz davrandığını anlatan belirtilerin ortaya çıkmasını korkuyu azalttığı ya da ortadan kaldırdığı kabul edilir. Örneğin korku dolayısıyla askerin bacağı uyuşursa savasın hiçbir tehlikesinden korkmaması ve böylece kendini koruyabilecek durumdan çıkması sonucu ile karşılaşılır. Böyle bir asker savaş meydanından uzaklaştırılır ve korkuyu doğuran durum ortadan kaldırılır. Daha sonra bacağını normal olarak kullanacak hale gelir.

Fobik tepkiler ise, gerçek bir tehlike olmadığı, hatta hasta böyle bir tehlikenin olmadığını bildiği halde meydana gelen aşırı korkulardır. Hastanın bu nörotik tepkisi, davranışının bilinçsiz bir kaynağa dayandığını gösterir. Açık yerlerden korkma (agorafobi), kapalı yerlerde bulunmaktan korkma (elostrofobi) tipik fobilerdir. Psikonevrozların geri kalan çeşitleri arasında şunlar sayılabilir: Sürekli olarak başkalarından şüphe duyma ve hakkında kötü şeyler düşünüldüğünü sanma, hasta olmadığı halde kendini hasta sanma, mikropla karşılaşmaktan korkarak sık sık ve gereksiz olarak el yıkama gibi.

PSİKONEVROZ NEDENLERİ NELERDİR?

Psikonevroz rahatsızlığının birden çok nedeni olabilir. Çoğu tanıda hastalığın oluşmasındaki en önemli nedenler şunlardır;

İş temposu nedeniyle insanların kendi zevklerine vakit ayıramaması, Sevgili veya eş tarafından terkedilme durumu, Uzun yıllar ailesi ile yaşayanların yalnız bir hayat kurması, Çok defa yapılan denemelere rağmen iş veya okul hayatında yaşanan başarısızlıklar, Geçirilen bir kaza veya hastalık nedeniyle fiziksel yetersizlik oluşması Yaşlanmayla beraber kişinin kendini yetersiz hissetmesi, Kanser gibi uzun tedavi süreci gerektiren hastalıklara yakalanılması gibi kişilerin ruh sağlığını bozan onlarca neden sayılabilir.

PSİKONEVROZUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Psikonevroz hastalığı çoğu ruhsal hastalığa göre ileri düzeyde değil, ilk düzeylerde de kendini kısmen olsa belirtilerle gösterir. Bu nedenle aşağıdaki belirtileri kendisinde görenler bir uzmana başvurabilir;

Hastanın kendini aciz hissetmesi, Sorunlar karşısında çabuk pes etme, Başka insanlardan sürekli ilgi bekleme, Sosyallikten uzaklaşma ve boş vaktinin neredeyse tamamında evde geçirme, Karşı cinsle konuşma veya bir topluluğa hitap etme konusunda özgüven kaybı oluşması.

PSİKONEVROZ NASIL TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ, NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Her ruhsal rahatsızlığın bir tedavisi olmasına karşın psikonevroz da tedavi ile rahatça atlatılabilir. Psikonevrozun tedavi aşamaları şu şekildedir;