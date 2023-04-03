Arda Sune kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arda Sune Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arda Sune adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arda Sune Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arda Sune 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Türk,Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arda Sune Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Arda Sune, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arda Sune'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arda Sune Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arda Sune futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2020 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln U19

Arda Sune Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arda Sune şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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