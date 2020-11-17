Arda Turan, koronavirüse yakalandığını açıkladı!

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan sosyal medya hesabından yapıtğı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sosyal medya paylaşımında hastanede tedavi altında olduğunu bildiren Arda Turan, en kısa zamanda görüşmek üzere notunu düştü.

Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Dün yapılan Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi ve izolasyon altındayım. En kısa zamanda görüşmek üzere"