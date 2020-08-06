Arda Turan transfer ücreti ne kadar? Arda Turan 9 sene sonra yeniden Galatasaray'da. Galatasaray Spor Kulübü, Arda Turan transferini KAP'a bildirdi. Peki Arda Turan transfer ücreti ne kadar? | Arda Turan Galatasaray'da ne kadar maaş alacak? Ayrıntılar haberimizde...

ARDA TURAN TRANSFER ÜCRETİ NE KADAR?

Arda Turan 9 sene sonra tekrar Galatasaray'da .

Galatasaray Spor Kulübü, Arda Turan transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ARDA TURAN GALATASARAY'DA NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Galatasaray'dan yapılana açıklamada Arda Turan'a net 4.000.00 Tl sabit transfer ücreti ödeneceği, 2020-2021 sezonu içerisinde A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde ise sözleşmenin 1 sezon uzayacağı ve Arda Turan'a 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödeneceği belirtildi.

ARDA TURAN TRANSFERİNE İLİŞKİN DÜN AÇIKLAMADA BULUNULMUŞTU

Dün, Arda Turan transferine ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklama şu ifadelere yer verilmişti:

"Galatasarayımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir La Liga Şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi Barcelona, Arda Turan'ı 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için gerekli zeminin oluştuğunu ve kendisinin yuvasına döndüğünü belirtmişti.

Mustafa Cengiz, açıklamasında "Aslında Arda Turan'ın transferi bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan. Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Teknik heyetin taleplerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Cengiz, "Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana 'hoş geldin' Arda diyoruz." diye konuşmuştu.

Galatasaray'ın birlik ve beraberlik ruhuyla yaşayan bir camia olduğunu ve Arda Turan'ın da bunun parçası olduğunu kaydeden Cengiz, şunları söylemişti:

"Bizim Arda ile hiçbir kişisel sorunumuz yok. İnsanlar hata yapabilir, şu anda ben bile konuşurken bir pot kırmış veya hata yapmış olabilirim. Hata insana, kula mahsus. Bunları bu aşamada çok büyütmemek gerektiğine inanıyorum. Hele benim gibi üç tane kanser geçirip hala savaşırsanız, biraz daha hoşgörülü biraz daha toleranslı olmak gerektiğini düşünüyorsunuz. Bunu ne derece realize edebilirsiniz, o da ayrı bir gündem maddesi. Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir."

ARDA TURAN KİMDİR?

Galatasaray altyapısından yetişmiş ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapmış, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de ve Barcelona'da forma giyen A Milli orta saha oyuncusu.

Arda Turan, 30 Ocak 1987yılında, Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirne’lidir. Annesi yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan’dır. Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır.

Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, on iki yaşındayken Galatasaray’ın alt yapısında forma giymeye başladı.

Galatasaray’ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.

Galatasaray PAF takımında (profesyonel altı futbol takımı) dört yıl aralıksız forma giydikten sonra, 2004-2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı, fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005-2006 sezonunda Manisaspor’a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Eric Gerets’in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray’a geri döndü.

2006-2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında FK Mlada Boleslav’a iki gol atarak adını duyurdu. Bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı.

2007-2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrulpa’nın büyük takımlarından Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise, Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu.

2008-2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat-trick’ini Sivasspor a karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası’nda Bordeaux’a attığı iki golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7gol ve 9 asist kaydeden başarılı ortasaha oyuncusu, 10 Temuz 2009 tarihinde Galatasaray’ın kaptanlığına getirildi ve klübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.

Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir.

Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5gol kaydetti.

2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.

Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8inci sıraya uygun görüldü.

Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır.

2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.

2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı Fotbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı.

7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.

13 Ocak 2018 tarihinde Barcelona'dan Medipol Başakşehir spor kulübüne 2,5 yıllığına kiralık olarak geldi.

Arda Turan, 11 Mart 2018 tarihinde Aslıhan Doğan ile İstanbul'da evlendi. Çiftin nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. 25 Ekim 2018 tarihinde Hamza Arda adını verdikleri bir oğlu oldu.

4 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçında yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a fiziki müdahalesinin yanı sıra hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da hakaretler etmesi nedeni ile Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 10 Mayıs 2018 tarihli toplantısında aldığı karar neticesinde Arda Turan'a müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 10 resmi maç, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle 3 maç, toplamda 16 maçtan men cezası verildi.

Tahkim Kurulu, 24 Mayıs 2018 tarihinde Arda Turan'a verilen 16 maçlık cezayı 10 maça düşürdü.