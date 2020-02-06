Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerinin ismini belirledi

2018 senesinde Arda Turanla evlenen Aslıhan Doğan, ikinci bebeğine hamile. Alış veriş merkezinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Doğan, bebeğinin isimi de açıkladı.

BEBEĞİN ADI ASİL ASLAN

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Aslıhan Doğan Turan, hamileliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Erkek bebeğine 4 aylık hamile olan Aslıhan, şimdiye kadar sadece yarım kilo aldığını söyleyerek herkesi şaşırttı. İlk bebeğinin adı Hamza Arda olan Aslıhan, ikinci bebeklerine de Asil Aslan adını vereceklerini söyledi.

İLK HAMİLELİĞİNDE 8 KİLO ALMIŞTI

İlk bebeğine hamileyken 8 kilo alan Aslıhan Doğan Turan, doğumdan 20 gün sonra tüm kilolarındna kurtulmuştu. Aslıhan Turan, günde 20 dakika kardiyo egzersizi yaparak aldığı kiloları hızla vermişti.

"İKİNCİ BEBEK PLANLIYDI"

Çocukları çok sevdiğini her fırsatta belli eden Aslıhan Doğan Turan, bir röportajında "İkinci bebeğimize hamileyim. Planlı bir bebekti. Evlat, bambaşka. Arda ile aklımızı yitirmiş durumdayız. Birbirimize sürekli oğlumuzun fotoğraflarını gösteriyoruz. Arda, Hamza Arda'yı Lalipli diye seviyor. O kelime Arda'nın onu severken kullandığı bir sözcük, anlamı yok" demişti.