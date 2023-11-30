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Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Günlerdir kamuoyu gündeminde olan ve tartışılan aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da geçtiği futbol dünyasının ünlü isimlerinin "FON" adı altında dolandırıldığı iddia edilen olayla ilgili Arda Turan ilk kez açıklamada bulundu.
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