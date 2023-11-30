Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu

Günlerdir kamuoyu gündeminde olan ve tartışılan aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun da geçtiği futbol dünyasının ünlü isimlerinin "FON" adı altında dolandırıldığı iddia edilen olayla ilgili Arda Turan ilk kez açıklamada bulundu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu 1

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davayla ilgili bir açıklama geldi.

Seçil Erzan’ın fon vaadiyle aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin bilgilerin ardı arkası kesilmiyor.

İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Dolandırıcılık davasında 14 Milyon Euro'ya yakın parasının dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk kez paylaşım yaptı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Ayhan Akman, Fatih Altaylı'ya 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu: 'Bu aptal kardeşini dinler misin?'
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Elon Musk reklam tehdidine böyle cevap verdi: Birisi bana reklamla şantaj yapacaksa s… gitsin
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 5,9 daha büyüdü!
Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 5,9 daha büyüdü!
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
Tiktok'ta açtığı video infial yaratmıştı! Laz Kızı lakaplı fenomen "TikTok'ta benden kötüleri var!" diyerek kendini savundu!
Tiktok'ta açtığı video infial yaratmıştı! Laz Kızı lakaplı fenomen "TikTok'ta benden kötüleri var!" diyerek kendini savundu!
Son Haberler
11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!
11 yaşındaki çocuk hırsız esnafı bezdirdi!
Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!
Korku dolu anlar! Kepçe operatörü o durumu hesaba katamadı, biranda kendini derenin ortasında buldu!
Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!
Sele kapılan kepçede mahsur kalan operatör kurtarılmayı bekledi!
Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!
Kocaeli D-100 Karayolu'na dökülen molozlar zincirleme kazaya sebep oldu!
5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti
5’inci gününde İsrail ve Hamas arasında bir esir takası daha gerçekleşti
Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti
Hamas, Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet etti
Kurunun yanında yaş da yandı! Güzellik merkezlerine Dilan Polat darbesi
Kurunun yanında yaş da yandı! Güzellik merkezlerine Dilan Polat darbesi
Çok Okunanlar
Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumu
Meteoroloji o bölge ve illeri uyardı! Bu gün hava durumu nasıl olacak? 30 Kasım Perşembe hava durumu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu
FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
FETÖ/PDY üyesi firari kadın saklandığı kitaplığın gizli bölmesinden çıktı!
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
İsrail ve Hamas'tan son dakika ateşkes kararı,İsrail ve Hamas'tan açıklama yapıldı
Bakan Mehmet Özhaseki'den Rezerv tartışmalarına cevap! "Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez"
Bakan Mehmet Özhaseki'den Rezerv tartışmalarına cevap! "Kimsenin mülkiyet hakkına zelal gelmez"
Dikkat! Olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal! İşte o hatlar
Dikkat! Olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferleri iptal! İşte o hatlar
Dev dalgaları çekmek için sahile gitmişti! Sosyal medyada fotoğraf paylaşma tutkusu az kalsın canından ediyordu!
Dev dalgaları çekmek için sahile gitmişti! Sosyal medyada fotoğraf paylaşma tutkusu az kalsın canından ediyordu!
Yorumlananlar
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış
Futbol dünyasında milyonluk dolandırıcılık! Meğer Acun Ilıcalı da paralarını kaptırmış