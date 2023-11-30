Arda Turan 'FON' dolandırıcılığı ile ilgili ilk kez açıklamada bulundu

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davayla ilgili bir açıklama geldi.

Seçil Erzan’ın fon vaadiyle aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan davaya ilişkin bilgilerin ardı arkası kesilmiyor.

İLK KEZ PAYLAŞIM YAPTI

Dolandırıcılık davasında 14 Milyon Euro'ya yakın parasının dolandırıldığı iddia edilen Arda Turan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ilk kez paylaşım yaptı.