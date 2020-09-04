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  3. Arda Turan'ın performansı heyecanlandırıyor!

Arda Turan'ın performansı heyecanlandırıyor!

Bu sezon Galatasaray'a dönen Arda Turan, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarındaki performansıyla eski günlerini aratmıyor.

Arda Turan'ın performansı heyecanlandırıyor!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan performansıyla göz kamaştırıyor.

Sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşan Arda Turan hem antrenmanlardaki istekli ve çalışkan görüntüsüyle genç oyunculara örnek oluyor hem de hazırlık maçlarındaki hırsıyla Galatasaray ruhunu sahaya yansıtıyor.

PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Geçen sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrıldıktan sonra yurt içinden ve Avrupa'dan önemli teklifler almasına rağmen tekrar Galatasaray'da forma giymek için bekleyen 33 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda takımının en önemli kozlarından olacak. Kulüpsüz kaldığı dönemde bireysel çalışmalarını aksatmayan ve sarı-kırmızılıların sezon hazırlıklarına formda giren Turan, performansıyla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

'66 NUMARA" HIRSIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Sahadaki tavırları ve oyunuyla başarıya aç olduğunu, kupalar kazanmak istediğini gösteren deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarın da görmeyi arzuladığı "66 numaralı Arda Turan" profilini çizmeye şimdiden başladı. Kaptanlık pazubandını da koluna geçiren yıldız oyuncu, ligin başlamasını iple çekiyor.

Onur Çelik
Spor Editörü


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