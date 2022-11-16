Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler bozulan köy yollarının iyileştirilmesi tamirlerinin yapılması için çalışmalarına devam ediyor.

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Ardahan İl Özel İdaresi Köy yolları yapmaya devam ediyor

Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler köy yollarının iyileştirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şahin Demir ile birlikte Göle ilçesine bağlı Günorta köyü yolunda yapımı devam eden kilit parke ve yol iyileştirme çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Vali Öner, hükümetin kırsal alandaki vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmek, ulaşım hizmetlerinin en iyi noktaya çıkarmak için kararlı olduğunu belirtti.

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Günorta köyü yolunda yol iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Vali Öner, "Yolun medeniyet olduğu fikri ile vatandaşlarımızın en iyi şekilde ulaşımlarını sağlamak üzere yol standartlarımızı en iyi noktaya taşıyacak çalışmaları yürütüyoruz. Daha önce sadece sathi kaplama asfaltlama yapılırken şimdi sıcak karışım asfaltlama çalışmaları yapmaktayız. Böylelikle uzun yıllar bozulmadan halkımızın istifade edeceği yolları yapıyoruz. Bu şekilde köy yollarının da şehir merkezi ile bağlantısını sağlamış olacağız. İl Özel İdaresi'nin fedakâr çalışanlarına da huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum" dedi.

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