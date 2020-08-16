Ardahan'da bir köye karantina uygulaması getirildi!

Ardahan'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan toplantıda Çıldır ilçesinde Sazlısı Köyü 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Alper Taş başkanlığında yaptığı toplantıda, kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hasta ile temaslı kişiler olması nedeniyle ilçeye bağlı Sazlısu köyünün karantinaya alınmasına karar verildi. Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

Sazlısu köyü ilçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırılırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.

15 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak günlük paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu. Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada; "SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım" ifadelerini kullandı.