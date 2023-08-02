Ardahan'da "Her mahalleye bir taziye evi" projesi tüm hızıyla devam ediyor

Hayatın her alanına dokunan yatırımlarını sürdüren Ardahan Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ne taziye evi kazandırıyor.

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Ardahan'da "Her mahalleye bir taziye evi" projesi tüm hızıyla devam ediyor

Ardahan Belediyesi tarafından "Her mahalleye bir taziye evi" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında, Atatürk Mahallesine yapılacak olan taziye evinin temeli atıldı.

Hayatın her alanına dokunan yatırımlarını sürdüren Ardahan Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ne taziye evi kazandırıyor. Taziye Evi, toplam 260 m2 alan üzerine inşa edilecek. 1 kattan oluşacak taziye evinde, mutfak, bay ve bayan bölümleri ile abdesthane yer alacak. Ayrıca taziye evinin yanında muhtarlık bürosu yer alacak. Taziye Evinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

"TAZİYE EVİ VATANDAŞLARIMIZIN ÖNEMLİ İHTİYACINA CEVAP VERECEK"

Temel atma töreni Belediye Başkanı Faruk Demir ve Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Taziye Evinin yapımı ile ilgili konuşan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, yapımına başlanan taziye evinin bu yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete gireceğini söyledi.

Taziye evlerinin her mahalle için önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Başkan Demir, "7 mahallemizin tamamında taziye evi projesi başlattık. Bugün burada Atatürk Mahallemizin taziye evinin temelini atıyoruz. Taziye evimiz mahallede yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir ihtiyacına cevap verecek. Taziye evimiz 1 kattan oluşuyor, içerisinde mutfağı, bay ve bayan bölümleri olacak. Ayrıca bir bölümünde de muhtarlık bürosu olacak. Taziye evinin etrafına çocuk parkı yapılacak ve buraya gelecekler için kamelyalar koyulacak. Ve hayırsever bir vatandaşımızda çeşme yaptırma sözü verdi.'

Ardahan'da "Her mahalleye bir taziye evi" projesi tüm hızıyla devam ediyor

"SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ HİZMETLERLE ŞEHRİMİZE DEĞER KATACAĞIZ"

Ardahan'a yeni ve modern ulaşım ağları kazandırmak için gündüz-gece demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Demir, "Şehir merkezinde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla ulaşımı büyük ölçüde rahatlattık. Siyaset anlayışımızın temelinde her zaman hizmet var. Hemşerilerimize vadettiğimiz ne varsa yerine getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz. Gayretle sürdürdüğümüz hizmetlerle şehrimize değer katacağız. Başlattığımız ulaşım dönüşüm atağıyla şehirde modern yollar inşa ediyor, güçlü bir ulaşım ağına sahip olabilmek için gündüz-gece demeden çalışıyoruz.'

Atatürk Mahallesi Muhtarı İbrahim Özer ise, "Gurbetçilerimize, bütün eş dost akrabalarımıza seslenmek istiyorum, belediyemize destek olalım. Taziye evi ve bunun gibi birçok projenin hayata geçmesi için hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Atatürk Mahallesi hızla büyüyen bir mahalle, müteahhitlerin mahallemize girebilmesi için 18 uygulamasına biran önce geçilmesi lazım. Mahallemizde 11 tane okul var. Burada ki arsaların değerlenmesi, mahallemizin göç alması için 18 uygulamasına geçilmesini istiyoruz. Mahallelimizden de ricam, 18 uygulamasında belediyemize zorluk çıkartmayalım. Mahallemizin hızlı bir şekilde hak ettiği görünüme kavuşması gerekiyor. Mahallemize sunmuş olduğu hizmetlerden dolayı mahallem adına Belediye Başkanımız Faruk Demir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

KAYNAK: İHA

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